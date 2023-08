por Wesley Silas

O número 12 tem uma simbologia muito forte e, somente na Bíblia Sagrada é citato ambulantemente em várias citações marcantes como os 12 filhos de Jacó, 12 Tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus Cristo, que teve o traidor, Judas Iscariotes. Em Gurupi, a chefe do Executivo Municipal, Josi Nunes, também tem o número 12 como algo emblemático em sua gestão por ter na sua base 12 dos 15 vereadores; contudo, grande dos aliados de hoje tem mostrado que em política a fidelidade não é uma virtude e, dificilmente, aguentará as tentações de uma disputada que tenha o deputado Eduardo Fortes (PSD) ou o deputado Gutierres Torquato (PDT) como possíveis adversário da prefeita Josi Nunes na próxima eleição.

Incerteza na base

Faltando menos de um ano para as Convenções Partidárias, o comportamento adotado por alguns vereadores de Gurupi coloca em dúvida um dos pilares da política eleitoral, que é a base e alguns deles não escondem e se comportam como se sua base fosse apenas ele mesmo; não levando em consideração a doutrina partidária ou orientação das alianças celebradas.

Em meio às especulações de que a eleições de 2024 em Gurupi, até então, tem se destacado uma tríade envolvendo os nomes dos deputados Eduardo Fortes, Gutierres Torquato e o da prefeita Josi Nunes que buscará sua reeleição, enquanto isso, alguns membros do Legislativo municipal fazem fotos posadas em todos palanques, não se importando se os seus eleitores têm preferência por um ou outro candidato.

Disputa pode acirrar anda mais com novos nomes que estão fora do poder e apoio de vereador poderá ser a “cereja do bolo”

Como não vivemos em uma aristocracia onde o controle estatal é destinado aos nobres para governar a sociedade, mas, no regime democrático republicano, novos nomes que não estão exercendo o poder têm sido comentados nas rodas de conversas, entre eles aparecem o do ex-governador Mauro Carlesse, nome este muito defendido pelo grupo do vice-prefeito Gleydson Nato e o do empresário Marcelo Dominici, visto com frequência com o ex-senador e empresário, Ataídes Oliveira que recentemente ingressou no MDB criando expectativas de possiblidade de disputar a Prefeitura de Gurupi.