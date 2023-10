Eleição 2024: Advogado do médico Dr. Murilo Martins esclarece sobre “especulações” do seu domicílio eleitoral em Brejinho de Nazaré

Por Wesley Silas

Em menos de um mês após ser demitido pelo atual prefeito de Brejinho de Nazaré, Marquim Nobre, o que provocou a indignação geral da população e dos profissionais da saúde, o médico regularizou o seu domicílio eleitoral dentro do prazo estabelecido por lei para a próxima eleição, 6 de outubro de 2024.

Em resposta as especulações nos bastidores político da cidade, o advogado Dr. José Augusto Bezerra, garante que o médico não tem nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral e o seu domicílio eleitoral encontra-se regular. Vale lembrar que, pela legislação, precisaria acontecer até seis meses antes do dia da votação, que no caso será em 6 de abril de 2024.