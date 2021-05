Por Redação

Com Stival, Tiago Dimas conversou sobre a cadeia produtiva do Estado, em especial da carne bovina. Gurupi é o maior exportador de carne do Tocantins, com vendas para o exterior em 2020 que superaram as 26 mil toneladas. Em dinheiro, foram mais de US$ 119 milhões (R$ 628 milhões).

De toda essa venda, mais de 80% foi para a China, maior parceiro comercial do Brasil e, disparado, do Tocantins. “A nossa cadeia produtiva tem na pecuária bovina um dos seus alicerces. Sabemos que o Estado como um todo, fazendo a política correta, tem condições de se desenvolver muito mais, gerando mais renda e emprego”, destacou Tiago Dimas.

O deputado também conversou com Stival sobre um estudo da Fieto sobre as principais cadeias produtivas do Tocantins. Além da carne bovina, o documento detalha o arroz, soja e milho, suinocultura, avicultura, lácteos, psicultura e silvicultura.

Fecomércio

Já com Itelvino Pisoni a pauta foi o debate sobre propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional que afetam o Sistema S como um todo e também influenciam o trabalho de comerciantes e comerciários.



“Eu sou um defensor dos serviços prestados pelo Sistema S. Entendo que o governo federal tem uma política que questiona muito as instituições que o formam e sempre que possível busca uma forma de minimizar as suas receitas. Tudo bem que algo deve ser feito para aprimorar os custos do Sistema, mas isso não pode prejudicar os beneficiários”, ressaltou Tiago Dimas, ao explicar que o Sistema S ajuda demais o Poder Público, entregando serviços de qualidade para muitas pessoas que precisam e não seriam atendidas pelos governos.

Na reunião, Itelvino destacou os principais projetos da entidade, como a nova unidade do Sesc em Gurupi e a construção da nova sede da Fecomércio em Palmas.

Por fim, o deputado, tanto na reunião com Stival, quanto com Pisoni, frisou que sempre será um parceiro do setor produtivo, acompanhando todas as pautas, propondo melhorias e lutando pelo seu fortalecimento.