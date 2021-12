por Wesley Silas

Apesar da aliança ainda não está formalmente consumada, o apoio do grupo do ex-prefeito Laurez Moreira à reeleição do governador interino, Wanderlei Barbosa é dado como certo. As afirmações são mostradas nas aproximações de Eduardo Fortes (DEM), assim como Edinho Fernandes (PROS) e do ex-vereador Sérgio Vieira Marques, o Soró, que estiveram juntos na última eleição municipal de Gurupi apoiando da candidatura de Gutierres Torquato à prefeito de Gurupi.

Caso o grupo de Laurez Moreira acerte com o governador Wanderlei, serão analisados qual o cargo que o ex-prefeito de Gurupi irá disputar, numa eleição que tem Wanderlei com forte presença na região Central do Estado.