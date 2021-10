Por Wesley Silas

O lançamento do programa Tocando em Frente com Termos de Cooperação do Pró-município que consistem na destinação de recursos do próprio Estado para obras de pavimentação ou recuperação de pavimento urbano nos municípios e construção de equipamentos públicos, chamou a atenção das principais lideranças da região sul e de deputados de diversas regiões do Tocantins contou com a presença de uma multidão de pessoas que acompanham o evento.

Em sua chegada, o governador Mauro Carlesse concedeu um entrevista coletiva e no final ele respondeu sobre a possibilidade de se candidatar à reeleição.

“Eu sou candidato a reeleição a governador e este é meu cargo porque eu tenho dique que disputei o cargo de mandato tampão e ele não conta como reeleição, agora se vai ganhar ou não só o povo sabe, mas vou pedir votos e vou trabalhar neste sentido, junto com meus companheiros Eduardo Gomes, Gaguim e os deputados” respondeu o governador ao ser questionando por jornalistas em Talismã durante o lançamento do Programa Tocantins Tocando em Frente.

A cerimônia de assinatura ocorre na tarde desta quinta-feira, 13, na sede da Prefeitura de Talismã e conta com a participação de 20 prefeitos tocantinenses que participam da formalização da parceria, o deputado federal Carlos Gaguim e do presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade, juntamente com a maioria dos deputados estaduais.