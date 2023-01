Por Redação

Jaime Café (SD) compareceu à Câmara e usou a tribuna para agradecer os 1540 votos recebidos. “Quero colocar a Secretaria à disposição. É de muito gosto para nós receber os vereadores, os líderes, as pessoas que foram de casa em casa, e conhecem as demandas do nosso estado e especialmente do nosso município para que a gente possa acertar cada vez mais”, disse ao explicar sobre sua permanência frente à pasta.

Desta forma, a segunda suplente, Elaine Rocha, foi convocada e assumiu como vereadora. Em seu discurso, a vereadora disse que esta é sua oportunidade de fazer mais e melhor pelo povo de Palmas. “Faço política do jeito que gosto, e que acredito, acolhendo e colaborando com a história das pessoas, conhecendo a real necessidade da nossa população”, comentou.

Perfil

Elaine Rocha Menegon, tem 44 anos, é educadora e servidora pública, natural de Dois Irmãos do Tocantins e reside em Palmas desde 1996. Graduada em letras e práticas jurídicas, com especialização em gestão pública, ciências políticas e psicopedagogia. Disputou as eleições de 2016, obtendo 963 votos. Em 2020, com 870 votos válidos, alcançou a segunda suplência