Eduardo Siqueira protocola desfiliação do UB e pode ingressar no Podemos 20

O ex- senador Eduardo Siqueira Campos protocolou seu pedido de desfiliação do União Brasil. O pedido foi direcionado à senadora Dorinha, presidente regional do UB. Eduardo Siqueira Campos, que é pré-candidato ao cargo de prefeito de Palmas deve filiar no Podemos 20.

“Fazendo uma retrospectiva da construção da minha vida político-partidária, deparo-me com a oportunidade que tive de integrar as fileiras do

União Brasil, onde pude conviver não apenas com Vossa Excelência, mas com outros grandes nomes da política nacional. No entanto, para que eu possa dar prosseguimento à minha

caminhada, peço, nesta data, a minha desfiliação dessa renomada agremiação, tão bem presidida por Vossa Excelência”, comunicou.