Por Redação

O deputado Eduardo Siqueira Campos citou em um vídeo os motivos pelos quais ele continua apoiando a candidatura da Professora Dorinha (UB) ao senado Federal.

“Não há nada neste mundo que vá separar a ligação que tenho com meu pai José Wilson Siqueira Campos, não nos divide, tudo nos une, acima do amor, do companheirismo político, da nossa história, tudo nos une em sentimentos; mas é sentimentos e vou trazer hoje os sentimentos dos filhos da dona Aureny Siqueira Campos””, afirmou.

No vídeo ele fez questão de citar sua mãe, a ex-primeira-dama do Tocantins, dona Aureny Siqueira Campos, falecida no mês de novembro de 2020 aos 96 decorrente de uma insuficiência respiratória.

“Os filhos da dona Aureny num tributo a sua memória e homenagem a sua vida santa se declaram eleitores da professora Dorinha. A minha mãe foi uma professora porque ela buscou o tempo todo, não só para os seus 06 filhos, mas para aqueles que ela ganhou ao ver o Tocantins para virar um Estado. Ela foi uma professora, uma assistente social, enfermeira, um médica e, acima de tudo, foi uma mulher aguerrida”, disse.