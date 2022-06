Share on Twitter

Por Wesley Silas

O advogado Eduardo Mantoan, esposo da prefeita de Palmas e presidentedo PSDB no Tocantins, Cinthia Ribeiro usou o seu Instagram para comunicar seu afastamento do gabinete do senador Eduardo Gomes.

“Quero agradecer ao Senador e toda equipe de colegas do gabinete, po aprendizado e pelo carinho ao longo desses quase dois anos que pude trabalhar com todos eles”, escreveu Mantoan

Mantoan foi secretário de Governo e Relações Institucionais da gestão da sua esposa Cinthia Ribeiro, teve uma passagem pelo Geap Autogestão em Saúde, um órgão do governo federal e é assessor do Conselho Deliberativo do Sebrae.