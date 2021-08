por Redação

Eduardo é responsável por trazer a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) e o Programa Calha Norte para o Estado, que já estão investindo firme em vários municípios, com a aquisição de centenas de máquinas e veículos, por exemplo.

“Agora chegou um segundo momento, em que todos os 139 municípios têem espaço para colocar seus pedidos e ser beneficiados com perfuratriz para poços artesianos, perímetro de irrigação, obras e máquinas”, disse o senador.

BRs 010 e 235

Eduardo Gomes pediu autorização dos prefeitos e lideranças presentes para realizar uma audiência pública com os órgãos competentes, para discutir a retomada do asfaltamento da BR 010 entre Pedro Afonso, passando por Tocantinia e Lajeado, e Palmas. Outro assunto abordado foi o reinício das obras da BR 235, entre a BR 153 e as divisas com o Maranhão e Piauí, cujo Evetea (Estudo de Viabilidade Econômica, Técnica e Ambiental) está pronto, o que abre caminho para licitação de projeto e, posteriormente, das obras.

“Essa reunião faz parte de um trabalho decisivo para.o futuro do Tocantins. Ainda tem muito trabalho administrativo pela frente, tanto do Governo do Estado quanto dos municípios. A bancada federal ajudou muito e pode ajudar mais”, afirmou. “Vamos trabalhar por todos os municípios, sem olhar cor partidaria, lembrando que, para tomar conta do Tocantins tem que conhecer gostar do nosso Estado”, encerrou.

Presentes

Estiveram presentes à reunião a superintendente do Incra, Eleusa Gutemberg, o superintendente do DNIT, Flávio Flávio Ferreira, que relataram as atividades desenvolvidas pelos dois órgãos e se colocaram à disposição dos municípios.

Recepcionados pelo prefeito de Tocantinia, Manoel Silvino, participaram do encontro os prefeitos de Aparecida do Rio Negro, Suzano Lino Marques; Dois Irmãos, Geciran Saraiva Silva; Barrolândia, Adriano José Ribeiro; Lajeado, Antonio Luiz Bandeira Júnior; Miracema, Camila Fernandes de Araújo; Miranorte Antonio Carlos Martins (Carlinhos); Muricilândia, Alessandro Gonçalves Borges; Novo Acordo, Deusany Batista de Castro; Lizarda, Suelene Lustosa Matos (Sussu); Paraíso do Tocantins, Celso Soares Rego Moraes; Pedro Afonso, Joaquim Martins Pinheiro Filho; Rio dos Bois, Moacir de Oliveira Lopes; Tabocão, Wagner Teixeira Farias; Rio Sono, Itair Gomes Martins, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças.