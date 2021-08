Três parlamentares do Tocantins estão no topo do Congresso Nacional definidos pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), que congrega os mais influentes nomes do Parlamento brasileiro. São eles os senadores Eduardo Gomes (MDB-TO), e Kátia Abreu (PP) e deputada federal Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).

da redação

Segundo o Portal CT, os “Cabeças” do Congresso Nacional são, na definição do Diap, aqueles parlamentares — deputados se senadores — que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades aqui descritas.

No ano passado, haviam dois parlamentares na lista, Gomes, que já a frequenta desde que era deputado federal, e Dorinha.