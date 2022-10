Por Wesley Silas

Senador e líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (PL-TO) o próximo senador pelo estado do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho (PL) e a senadora eleita pelo Tocantins, Dorinha Seabra (UB) para juntos buscarem fortalecer a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. Em seguida, Gomes concedeu uma entrevista coletiva, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio Alvorada e adiantou que breve terão promoverão encontros com os deputados federais.

“É importante ressaltar que a política pública que o presidente defendeu durante estes anos todos de dificuldades ficou revelado nas urnas pelo volume de um governo que escolheu tecnicamente seus ministro e que elegeu todos àqueles que se ofereceu às urnas. Portando esta união de propósitos, das reformas, da capacidade do Legislativo de entender a necessidade da população brasileira revelou nas urnas uma grande vitória que vai se consolidar no dia 30 com o trabalho de todos nós, agora para o Executivo. Aqueles que defenderam reformas importantes, como foi o caso da Professora Dorinha, na educação, com toda bancada feminina tiveram respostas nas urnas e hoje estão aqui eleitos para consolidar esta grande vitória no dia 30”, disse Gomes.