Por Redação

A pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO‐04301/2022, citada pelo senador foi feita pelo IPEC (antigo Ibope) encomendada pela TV Anhanguera, divulgada na terça-feira, 23, governador o mostra o candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) na liderança isolada com 40% das intenções de voto. Em segundo lugar está Ronaldo Dimas (PL) com 17%, Paulo Mourão e Irajá Abreu estão empatados, com 8% cada um.

Em resposta aos números, o presidente estadual do PL e coordenador da campanha do candidato Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos), o senador Eduardo Gomes disse, nesta quarta-feira, 24 de agosto, que a eleição estadual está totalmente aberta e somente agora a população vai começar a perceber o que está em jogo.

“Nós estamos no início da campanha e só agora começamos a mostrar para todos os tocantinenses quem está na disputa, quem tem os melhores projetos e sobretudo folha de serviços prestados no Tocantins”, salientou o congressista.

O senador destacou respeitar todos os institutos de pesquisa, mas lembrou ter sido muito prejudicado por eles em eleições passadas, sobretudo em 2014. Naquele ano, pesquisa do Ibope a um dia da eleição o colocou mais de 25 pontos atrás da primeira colocada. O resultado foi apenas um ponto de diferença. “Na prática, tive a eleição surrupiada. Hoje são águas passadas, mas os números mostram que, no mínimo, há problemas graves na credibilidade”, frisou o senador.

O senador lembrou, ainda, que em 2018 o instituto chegou a colocá-lo na terceira posição na disputa pelas duas vagas, mas o resultado da urna foi bem diferente, com Eduardo Gomes se elegendo em primeiro com boa vantagem sobre o segundo colocado.

“Hoje, o instituto se chama Ipec, mas pertence aos mesmo executivos do Ibope, usam os mesmos métodos e as mesmas fórmulas. Os erros grosseiros não foram só no meu caso, temos outros exemplos, então precisamos desconfiar”, disse.

Além disso, o senador lembrou que a própria pesquisa espontânea do IPEC mostrou que 59% (50% de indecisos + 9% de brancos e nulos) das pessoas não têm candidato a governador definido. “Hoje, na mente das pessoas está a eleição presidencial. Todos querem saber se o nosso presidente Jair Bolsonaro vai seguir ou não. Eu torço para que sim, pois ele tem feito muito pelo Brasil”, finalizou, ao ressaltar que a partir de agora e do início da propaganda eleitoral gratuita na sexta-feira e das ações mais fortes nas ruas, o debate da sucessão estadual fará parte do cotidiano dos tocantinenses.