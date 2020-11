Eduardo Gomes defende mais uma vez o nome de Josi Nunes e destaca parcerias em obras estruturais para Gurupi

Cotado como nome de confiança para a presidência do Senado, o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), se tornou um dos homens do Governo Federal mais fortes no cenário nacional e com perfil municipalista ele mais uma vez reforçou o seu apoio à candidatura da ex-deputada Josi Nunes (PROS) para prefeita de Gurupi.

por Wesley Silas

Os municípios terão grande importância para a retomada do crescimento econômico em 2021 após a pandemia do novo coronavírus e a ajuda do Senado Federal, por meio de programas federativos, será importante para que o país supere os desafios e volte a crescer.

Um dos nomes de peso para fazer a interlocução entre as prefeituras do Tocantins e o Governo Federal será o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), que declarou mais uma vez apoio a eleição da candidata Josi Nunes para prefeita em Gurupi. Gomes citou o seu compromisso com Gurupi na infraestruturação de Gurupi, fomento ao produtor rural e na construção do Parque Pouso do Meio.

“Queria reforçar com todos vocês o meu compromisso por Gurupi, nas obras de infraestrutura, na alça viária que nós teremos que defender junto ao DNIT e ao Ministério do Transportes e da Infraestrutura, todo os recursos federais que estão sendo empregados na Praça da Cidadania, que é o projeto turístico do Pouso do Meio, a ampliação significativa do nosso Ceasa fazendo um grande centro produtivo de produção em Gurupi, e tudo isso amparado pela experiência, pela capacidade dessa mulher que vem fazendo a diferença nessa campanha. Josi Nunes e Gleydson Nato, os nossos vereadores, portanto, quero que vocês contem com a nossa permanente vigilância e apoio a essa cidade tão importante para o querido Tocantins, que é a cidade de Gurupi”, disse o senador