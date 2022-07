por Wesley Silas

Com a entrada do senador Eduardo Gomes na coordenação, a pré-candidatura do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PL), começou a imprimir um ritmo mais acelerado. Segundo Gomes, as composições das chapas proporcionais estão adiantadas e a escolha do nome do vice será definido pelo MDB.

Candidaturas avulsas ao Senado

Gomes considerou as candidaturas avulsas ao senado como algo novo que os grupos políticos ainda não têm uma bússola que sinalize os rumos deste novo fenômeno. No momento os pré-candidatos senadora Kátia (Progressista), o ex-senador Ataíde (PROS) e o ex-governador Mauro Carlesse (AGIR) buscam candidatura solo ao senador.

“O novo fenômeno real são os pré-candidaturas ao senado avulsos que é um fato novo que ninguém aprendeu trabalhar com ele e pode ensejar uma série de informações que podem fazer uma diferença nas eleições por conta disso”, disse.

Segundo o senador o grupo que trabalha na eleição do pré-candidato Ronaldo Dimas tem conversado com todos os pré-candidatos avulsos.

“A nossa convecção vai acontecer com muita serenidade por nossa parte e estamos conversando com todos [pré-candidatos ao senado], como o Ataídes e o Carlesse está botando para valer”, disse.