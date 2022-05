O senador Eduardo Gomes será o novo presidente do Partido Liberal (PL) no Tocantins. A ex-deputada federal Nilmar Ruiz vai deixar o comando, que assumiu no final de fevereiro.

Da redação

Por meio de nota, Nilmar explicou os motivos que acabou entregando o PL no Tocantins.

Confira a nota

Com as mudanças que ocorreram com a vinda do presidente Jair Bolsonaro para o Partido Liberal, no início de 2022, e com a saída do então presidente do PL no Tocantins, o deputado Vicentinho Jr., recebi a missão do presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, com o apoio do líder do Governo Senador, Eduardo Gomes, para assumir a Presidência do PL no Tocantins e reestruturar o partido, conduzir as filiações antes, durante e depois da “janela eleitoral”, organizar uma nova sede e deixar o partido em plenas condições de funcionamento.

Hoje, com o apoio dos companheiros, temos um partido forte! Contamos com o nosso senador Eduardo Gomes, com Ronaldo Dimas nosso pré-candidato ao governo do Tocantins, com deputados e importantes lideranças, o que nos dá a certeza de uma campanha eleitoral vitoriosa.

Cumprida a missão, estarei retornando para as minhas atribuições junto a Executiva Nacional do PL e ao PL Mulher Nacional, contribuindo para a eleição do nosso presidente Bolsonaro e participando, ativamente, desse importante momento político do nosso Tocantins. Precisamos retomar o desenvolvimento, ampliar as oportunidades de emprego e aumento de renda, apoiar a livre iniciativa e promover a verdadeira justiça social, banindo a pobreza que maltrata grande parte do povo tocantinense.

Agradeço a todos que participaram comigo desses meses de trabalho à frente do PL Tocantins.

Agradeço aos que confiaram e permaneceram e aos que vieram fazer parte da família PL. Agradeço aos meus amigos Valdemar Costa Neto e Eduardo Gomes pela confiança e o apoio e juntos vamos continuar trabalhando por um Tocantins e um Brasil melhores!!!

Nilmar Ruiz