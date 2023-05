Por Raquel Oliveira / Ascom Dep. Eduardo Fortes

Conectar comunidades e regiões, tirando-as do isolamento com segurança é uma das prioridades do deputado estadual Eduardo Fortes. Em requerimento realizado na última sessão da Assembleia Legislativa do Tocantins, o parlamentar solicitou construção de ponte de concreto sobre o Rio das Pedras que liga as regiões de capivara e formiguinha à cidade de Chapada de Natividade. No local existe uma ponte de madeira em estado precário.

“Chacareiros, pecuaristas, pequenos produtores, assentados, moradores e demais pessoas que trafegam pelo da zona rural ao município de Chapada da Natividade dependem de uma pontes de qualidade”, destacou o parlamentar, adiantando que “o grande anseio da comunidade é a construção definitiva e segura dessa ponte para garantir o direito constitucional de ir e vir com segurança”.

O mesmo trajeto também é utilizado pelo transporte escolar público para a locomoção de estudantes, desta forma, “não podendo ficar em más condições de trafegabilidade, dificultando o desenvolvimento cultura e sócio-econômico da região”, defendeu Eduardo Fortes.