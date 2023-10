Eduardo Fortes quebra o silêncio sobre as eleições de 2024 e sinaliza que caminhará junto com a prefeita Josi

da redação

Durante entrevista ao Programa Conversa Franca, o deputado Eduardo Fortes comentou sobre as eleições 2024 em Gurupi e declarou que não é oposição a prefeita Josi Nunes. “Fico feliz com a lembrança das pessoas para concorrer à prefeitura, mostra que nosso trabalho está bem feito. Vamos decidir ano que vem junto com nosso grupo”, comentou.

Na entrevista o deputado não descartou uma composição com a atual prefeita Josi. “Agora é a hora da união de todos, temos que tomar uma decisão que seja melhor para todos. Não tenho ambição de passar por cima das pessoas para conseguir ser alguma coisa”, disse.

“Essa parte de xingamentos e essas coisas não funciona na política, estou Pronto para ajudar, não sou oposição a prefeita Josi”, afirmou.