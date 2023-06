Por Redação

Os agricultores familiares de Gurupi e região Sul passaram a contar com uma importante parceria para o diagnóstico de possíveis doenças em suas lavouras ou hortas e para o teste de qualidade de sementes. Após reunião realizada nesta quinta-feira, 01, com a professora da Universidade Federal do Tocantins, do Campus de Gurupi, Mara Elisa de Oliveira, o deputado estadual Eduardo Fortes adiantou que foi firmada parceria entre a Clínica Fitopatologica da universidade e o projeto Horta Comunitária para realização gratuita dos diagnósticos.

“O diagnóstico correto vai ajudar a resolver problemas em hortas e plantações. Ou seja, agricultores vão evitar prejuízos em, assegurando mais qualidade nos alimentos produzidos”, destacou o deputado.

Sobre as recomendações para coleta e envio de amostras, os agricultores interessados em realizar diagnósticos gratuitamente devem entrar em contato pelo WhatsApp 63 984194001.