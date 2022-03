Com bandeira em defesa ao agronegócio, Eduardo Fortes decidiu pelo PSD para concorrer uma das 24 vagas a deputado Estadual no Tocantins.

Para o empresário Oswaldo Stival, o nome de Eduardo Fortes é a aposta para levar a bandeira do agronegócio e da agroindústria com a proposta de contribuir à criação de emprego e renda deste segmento.

“Precisamos de pessoas comprometidas com o futuro do nosso Estado e temos o nosso futuro candidato a deputado federal, o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha e o nosso amigo e futuro vice-governador Edison Tabocão. Todos nós estamos unidos para conseguir traduzir nestas eleições para voltar o respeito, a credibilidade das pessoas do bem deste Estado”, acrescentou.

Durante a cerimônia de filiação, o deputado federal e pré-candidato pelo PSD, Vicentinho Júnior e o presidente do PSD, senador Irajá Abreu reservaram parte dos seus discursos para as eleições municipais passadas, quando Eduardo Fortes foi vice de Gutierres Torquato. Os dois defenderam que os resultados da eleição de 2020 seria diferente, caso Eduardo fosse o cabeça de chapa.

“Sem querer desmerecer ninguém, se fosse o Eduardo fosse cabeça de chapa seria o prefeito de Gurupi eleito. Agora, eu não tenho dúvida de ver o Eduardo como representante de grandes empresários geradores de emprego e renda aos cidadãos mais simples de Gurupi que são homens e mulheres que ajudam a construir o dia a dia de Gurupi, cidade que eu tenho o prazer de fazer parte da sua história porque aqui andou o saudoso comandante Vicentão trazendo a primeira imagem de Nossa Senhora para inaugurar a pista de Gurupi”, disse.

Por sua vez, a senadora Kátia Abreu (PP) defendeu a importância da região sul votar a ter representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

“Se nós fizermos as contas, há quanto tempo Gurupi não tem um deputado estadual. Já tivemos quatro deputados daqui da cidade que se reelegeram duas ou três vezes. Hoje, de certa forma, é até uma vergonha para nós que os 24 deputados eleitos pelo povo do Tocantins, não tem nenhum da região sul há muito tempo. Já tivemos três deputados federais daqui da nossa cidade na nossa região e não temos mais há muito tempo. Eu venho aqui para falar isso para minha cidade de Gurupi que nós temos uma grande oportunidade e temos um nome extraordinário que será deputado e orgulhará a cidade de Gurupi na Assembleia Legislativa”, disse a senadora.

O senador e presidente do PSD, Irajá Abreu, destacou a trajetória política do anfitrião, Eduardo Fortes e, assim como defendeu o deputado federal Vicentinho Júnior (PSD), afirmou que se Eduardo Fortes fosse o cabeça de chapa, a eleição de 2020 o resultado seria diferente.

“Nós chegamos nas eleições de 2020 e o Eduardo Fortes estava articulando uma chapinha para vereador e, seguramente seria o vereador mais votado, por ser o candidato a deputado federal mais votado em Gurupi nas eleições de 2018. Ele mostrou em um gesto de grandeza que estava integrado a um objetivo maior que era o bem de Gurupi e aceitou ser candidato vice numa chapa de candidatura a prefeito”, disse.

Segundo e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), a “taca” que o seu grupo levou nas eleições de 2018 fez com as famílias Stival e Amastha se aproximassem.

“Eu sempre digo que em 2018 a gente levou uma taca na política quando montamos uma proposta para o Estado que eu tenho certeza que teria dado orgulho para todos nós nesta chapa Amastha e Stival. Hoje aproximamos as famílias, os sentimentos e o Eduardo sempre tem sido o ponto central fazendo uma política bonita, limpa com objetivos claros de levar benefícios para nossa população. Meu compromisso com Eduardo Fortes, politicamente falando, é para ter um deputado que respeite as bandeiras tão importantes do agronegócio que é um dos maiores alicerces da nossa economia e que precisa muito de um representante do peso do Eduardo e é este motivo de estarmos juntos neste projeto do Eduardo para 2022 e quero parabenizar o senador Irajá por esta escolha e na disputa ele levou o melhor e agora terá que se comprometer para fazer deste homem o mais votado da história do Tocantins” disse o ex-prefeito.

No discurso final, Eduardo Fortes, defendeu a importância de ter nomes da região sul na disputa aos parlamentos estadual e federal.

“Eu sempre fiz política para ajudar as pessoas. Existe a política que muitos usam a corrupção e passam por cima de qualquer pessoa para chegar ao poder e tem a política que você faz para poder as pessoas e toda sociedade do Estado e é neste modelo que eu faço na política. Colocar o meu nome numa candidatura de deputado estadual é porque precisamos de representantes, pois, há vários anos não existe um representante que brigue pela gente na Assembleia Legislativa e muitas vezes os recursos vão para outras regiões devido nossa região não ter um representante”, concluiu.