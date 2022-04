Por Redação

Líderes políticos da região Sul do Estado que apoiam a pré-candidatura a deputado estadual de Eduardo Fortes (PSD) e que também passaram a apoiar a pré-candidatura a federal de Carlos Amastha (PSB), reuniram-se na noite desta segunda-feira, 25, em Gurupi.

“Estamos fortalecendo e ampliando nosso trabalho de pré-campanha sempre seguindo o diálogo e ouvindo as demandas das lideranças e comunidade”, destacou Amastha reforçando que as propostas do pré-candidato Eduardo Fortes condizem com as do PSB e “certamente, juntos vão fazer a diferença no Tocantins”, disse.