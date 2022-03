Duas fontes ligadas ao ex-vereador Eduardo Fortes informaram ao Portal Atitude que ele estaria insatisfeito com as atitudes do ex-prefeito Laurez Moreira e do deputado estadual, Gutierres Torquato. “Selaram um acordo de apoio e pelo visto não está sendo feito”, disse uma das fontes.

Da redação

O grupo do ex-prefeito de Gurupi e pré-candidato ao governo do estado, Laurez Moreira, pode perder o apoio de um aliado, o ex-vereador e pré-candidato a deputado estadual Eduardo Fortes.

Segundo dois assessores ligados a Fortes, ele estaria insatisfeito com a condução tomada por Laurez e Gutierres sobre o apoio dos dois a sua pré-candidatura de deputado estadual. “Eles fizeram um compromisso de apoiar o Eduardo Fortes para deputado e agora estão anunciando apoio ao Doutor Maurício, quebrando o acordo selado em 2020”, disseram essas duas fontes ao Portal Atitude.

Nesta semana, Laurez Moreira realizou em sua residência um evento reafirmando a sua pré-candidatura e Fortes juntamente com seus aliados não participaram da programação.