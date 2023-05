Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Em sessão realizada no pleno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), o deputado apresentou requerimentos e projetos de Lei sobre o tema. São eles: instituição do sistema de denúncia de maus tratos contra os animais “SOS Animal” e adota outras providências; anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação de Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPA/VET), nas macrorregiões administrativas do Tocantins; garantir o direito de fornecer alimento e/ou água aos animais que estão em situação de rua em espaços públicos no Estado; instituição no calendário oficial do Estado do “Dia Estadual de Adoção Animal” a ser comemorado, anualmente, no dia 19 de abril; e obrigação aos pet shops, consultórios, clínicas veterinárias, centro de zoonoses e os estabelecimentos congêneres a fixar cartazes que facilitem e incentivem a adoção de animais domésticos em todo o estado.

“Entre as nossas ações está proteção de animais contra os maus tratos”, afirmou o deputado esclarecendo que a saúde animal e a saúde humana estão intimamente interligadas de diferentes formas. “Pautada na estreita relação entre homens e animais e na indissociável correlação entre bem-estar animal e saúde pública, compreende-se que cuidar dos animais, além de tratar-se de questão humanitária, é questão de saúde pública e meio ambiente”, detalhou o deputado comentando uma das proposituras.