por Wesley Silas

A prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato chegaram a ter seus respectivos mandatos em decisão do Juízo Eleitoral de 1º Grau com declaração da inelegibilidade de ambos e teve como embasamento distribuição de cestas básicas no período da campanha eleitoral de 2020 pelo Governo do Tocantins como ação de governo na pandemia.

No julgamento do Tribunal Eleitoral ocorrido no dia 22 de junho foi reconhecido por 6 votos a 1 a ausência de ilegalidade e irregularidade na eleição municipal de Gurupi e reafirmou a manutenção dos mandatos de Josi Nunes e de seu vice Gleydson Nato e plena elegibilidade dos dois mandatários e do ex-governador Mauro Carlesse. No mesmo dia Eduardo Fortes afirmou ao Portal Atitude que declinaria de qualquer recursos junto ao TSE, mesmo que Gutierres pleiteasse. “A justiça decidiu e a gente torce para que Gurupi cresça e continue crescendo com a gestão da prefeita Josi Nunes”, disse Fortes ao Portal Atitude.

Vencido o prazo de recurso junto ao TSE, Gutierres Torquato justificou seguiu a mesma linha de Fortes.

“Respeito a decisão soberana do judiciário!! Respeito também as opiniões contrárias ou diversas, mesmo não concordando com a decisão ora apresentada”, disse Torquato em um grupo de debate do Portal Atitude.

Apesar de ser inimigos políticos, Gleydson Nato parabenizou a decisão de Torquato. “Parabéns por entender a vontade popular do povo Gurupiense. Parabéns também por respeitar a decisão do judiciário”.