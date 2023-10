Eduardo do Dertins participa da cavalgada de Bandeirantes e mostra força na cidade com seu grupo político para as eleições municipais de 2024

da redação

O deputado estadual Eduardo do Dertins marcou presença neste último fim de semana na tradicional cavalgada da cidade de Bandeirantes do Tocantins. Ao lado do ex-governador do estado, Sandoval Cardoso, eles percorreram as ruas da cidade cumprimentando os moradores, e na política, mostrou força com seu grupo visando as eleições municipais de 2024.

O deputado destacou a importância do trabalho árduo e da união em prol do desenvolvimento de Bandeirantes do Tocantins e enfatizou que seu grupo político está mais unido e forte do que nunca, preparado para enfrentar os desafios e comprometido com um plano de ação que visa melhorar a qualidade de vida dos habitantes da cidade.