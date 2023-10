Eduardo do Dertins lança pré-candidatos em Silvanópolis

da redação

Na noite desta quarta-feira (18) o deputado estadual Eduardo do Dertins esteve em Silvanópolis e reuniu dois grupos políticos com um único objetivo: As eleições 2024.

O deputado reuniu com Deneis Borges e Olimar, ambos são pré-candidatos ao cargo de prefeito da cidade. Para Dertins, a política é arte de unir pessoas, e essas pessoas fazerem a diferença na vida do cidadão. “Por isso hoje nos reunimos traçamos metas e estratégias para sairmos vitoriosos em 2024”, disse.

Os dois pretensos pré-candidatos afirmaram que a união irá prevalecer e o que estiver melhor nas pesquisas em 2024 será o candidato a prefeito e o outro vice.