Eduardo do Dertins cumpre agenda com governador Wanderlei no aniversário de Sítio Novo

da redação

O deputado estadual Eduardo do Dertins (Cidadania) participou neste final de semana da programação do aniversário de 60 anos da cidade de Sítio Novo, no extremo norte do Tocantins. O deputado acompanhou o governador Wanderlei Barbosa nas vistorias e entregas de obras do governo estadual no município.

“Para mim é motivo de muita alegria quando nos reunimos para entregar benfeitorias para nossa população. Hoje estamos aqui presenciando um dia repleto de entregas de obras que vão melhorar a vida, dando condição para que cada cidadão viva melhor, em cada cidade do estado do Tocantins. Que juntos possamos continuar trabalhando para trazer obras e melhorias para nossa população”, destacou o deputado.