Eduardo do Dertins assume interinamente a Presidência da Aleto

O deputado Eduardo do Dertins (Cidadania) assumiu interinamente a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) para o período de 18 a 25 de novembro. O termo de transmissão de chefia aconteceu na manhã desta quarta-feira, 18, no gabinete do governador Mauro Carlesse (DEM).

por Redação

A solenidade transcorreu em ato contínuo após a transmissão temporária do cargo de chefe do Poder Executivo pelo governador para o presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (PTB), que assume interinamente o governo do Estado do Tocantins por igual período.

O documento informa ainda que, no mesmo período, o vice-governador do Estado, Wanderlei Barbosa (DEM), também se ausentará para tratar de questões particulares.

Primeiro vice-presidente da Assembleia, Dertins disse em entrevista que vai substituir com honra o deputado Antonio Andrade, cuja experiência tem inspirado e ensinado muitos parlamentares.

“Assumo com muita humildade e responsabilidade, com o compromisso de seguir com a programação de atividades da Casa normalmente”, declarou o parlamentar.

Perfil

Mais conhecido como Eduardo do Dertins, o engenheiro civil Eduardo Bonagura (PPS) é natural de Cravinhos (SP) e está em seu quarto mandato de deputado estadual.

Em 1995, mudou-se para Gurupi, onde foi chefe da regional do Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins (Dertins). Logo depois, assumiu a regional do órgão em Dianópolis. Em 2002, foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2006, 2010, 2014 e 2018.

Destacam-se em sua atuação parlamentar as áreas da Educação, Cultura e Saúde Pública. Em 2010, foi nomeado secretário da Habitação do Estado.

É casado com Leila Maria da Rocha Siriano Bonagura, e pai de Gustavo e de Caroline. (Penaforte Diaz)