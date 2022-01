por Wesley Silas

Segundo pessoas próximas a senadora Kátia Abreu (PP), o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (Avante), tem trabalhado para colocar um pé no Palácio Araguaia como vice na chapa do governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido) e, de quebra, outro na articulação da candidatura da deputada federal Dorinha Seabra (DEM) ao senado.

Disputa ao Governo

Na disputa ao Palácio Araguaia, o governador interino, Wanderlei Barbosa (sem partido) conta com apoio e da força política da maioria dos deputados e aposta no impeachment do governador afastado, Mauro Carlesse (PHS). O senador Eduardo Gomes (MDB) articula silenciosamente sua pré-candidatura, enquanto os ex-prefeitos de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos), de Gurupi, Laurez Moreira (Avante) e de Porto Nacional, Paulo Mourão (PT); assim como o ex-senador Ataídes Oliveira e o senador Irajá Abreu (PSD) buscam unidade sustentável para formação de projetos de coalizão para pavimentar a terceira ou até mesmo quarta via, porém alguns deles enfrentam barreiras ideologias partidárias e outros dificuldades na aproximação com o povo.

Romantismo político em crise

Entrou 2022 e a convivência romântica vivida por um expressivo número de político em 2021 começou a diluir. A sensação de cisão entre os grupos faz lembrar a indústria de votos dos “asfaltos sonrisais” construídos na tentativa de levar o eleitor para uma falsa sensação de proposta de desenvolvimento. Daí surge a necessidade do eleitor conhecer melhor este sistema para descortinar as melhores potencialidades para governar o Estado, numa eleição atípica onde os acalorados debates ideológicos entre bolsonaristas, lulistas e Sérgio Moro (Podemos) com o público dos descontentes, prometem prevalecer nos palanques, redes sociais e programas eleitorais.

Forças regionais na formação da majoritária

Neste momento em que a teoria caminha à prática para os pré-candidatos possam chegar com força na disputa, o momento é de aglutinar líderes de grande capilaridade em todas as regiões, principalmente as que possuem maiores densidades eleitorais no Estado.

Em síntese, entrará na contabilidade das próximas eleições, a importância da região sul como equilíbrio para tirar a diferença de votos numa suposta fusão de lideranças majoritárias que representam as regiões Central e Norte. Na ponta do lápis, serão calculados os 39.298 votos válidos que Gurupi ofereceu e os 96 mil votos dos 18 municípios na apuração das eleições de 2018 aos cinco candidatos ao governo do Estado. Enquanto, apenas Araguaína, estes mesmos candidatos receberam 74.208 votos válidos e Palmas 129.899. Sendo assim, estão sendo colocados os primeiros tijolos para construção de um novo cenário com tendência de união à formação de majoritárias (governador e vice) com representantes das regiões Central e Norte do Estado.