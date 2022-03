Segundo um articulador político ligado ao palácio, ambos podem disputar cargos de deputados nas eleições deste ano, até as convenções as movimentações no tabuleiro político do Tocantins serão intensas. Conforme esta fonte informou ao Portal, Kátia pode disputar o cargo de deputada federal e Amastha o de estadual.

por Atitude Tocantins

Até o início de abril, data em que finaliza a janela partidária, os partidos estão correndo atrás de pré-candidatos para formarem sua composição e um grupo capaz de eleger deputados. Mas até a convenção o jogo político pode mudar.

Uma fonte informou ao Portal que em uma rodada com colegas em Brasília, a senadora Kátia Abreu (PP) teria dito que não vê problema em disputar o cargo de deputada federal e que poderia desistir de tentar a reeleição ao senado. No atual cenário, caso Kátia dispute a reeleição, teria como adversária política a deputada Dorinha Seabra, que já declarou que é pré-candidata ao senado pelo União Brasil. Se Kátia disputar o cargo de deputada teria dentro do partido em que preside a concorrência do deputado Vicentinho Júnior e do cientista político Gylwander Peres, que se filiaram recentemente ao PP.

Situação de Amastha

Esta mesma fonte destacou ainda a situação do ex-prefeito Carlos Amastha, presidente estadual do PSB, e que já declarou que é pré-candidato a deputado federal, porém para o partido obter os 90 mil votos e conseguir uma cadeira na Câmara, o presidente tenta montar um time competitivo. Até o momento apenas Amastha e Wendel Gomides, ex-vereador de Gurupi, são os pré-candidatos, o que é impossível conseguir esse número de 90 mil. “Caso não consiga até o fechamento da janela formar o grupo de federais, o ex-prefeito pode mudar de tática e concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PSB, ficando mais perto do eleitor palmense e em 2024 concorrer novamente a prefeitura da capital”, destacou a fonte.