Share on Twitter

Share on Facebook

Através de um reconhecimento dos vereadores filiados na União dos Vereadores do Tocantins (UVET), o empresário e vice-presidente estadual do PSD Tocantins, Edison Tabocão, recebeu na tarde desta quinta-feira, 26, uma homenagem durante a XX Marcha dos Legislativos Municipais, organizada pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), em Brasília.

Da redação

Para o empresário, foi uma honra receber a homenagem. “Estou muito feliz com a homenagem, uma das bandeiras do nosso partido é o fortalecimento do municipalismo, vamos continuar sendo parceiros da UVET e aproximar cada vez mais dos vereadores, parlamentes municipais são muitos importantes pois são o elo entre o povo e democracia”, comentou Tabocão.

O Senador Irajá, que também foi homenageado, também parabenizou Edison pela conquista. “É uma alegria poder testemunhar esse reconhecimento ao Edison pelo sucesso no setor empresarial e agora desejo sucesso para ele na vida política que está ingressando”, disse o senador.

Reconhecimento da UVET

O presidente da UVET, Terciliano Gome,s enalteceu o sentimento municipalista do empresário Edison Tabocão. “Ele não mede esforços para contribuir nos eventos da UVET e na qualificação dos vereadores tocantinenses”, afirmou.

Presidente da UVB

Gilson Conzatti, que é Presidente da UVB, ressaltou a importância de Edison Tabocão para a classe. “É um homem de trabalho, de dedicação com grande coração e tem espirito público, é uma justa homenagem em nome de todos os vereadores do Brasil”, relatou.

Com informações de Rogério Rodrigues