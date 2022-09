da redação

Tabocão é vice-presidente do Partido Social Democrático (PSD) no Tocantins, ele sempre foi ligado aos senadores Irajá (PSD) e Kátia Abreu (Progressistas) e chegou a ser apresentado como pré-candidato ao Palácio Araguaia do grupo e como vice da chapa de Wanderlei, porém não conseguiu êxito. Segundo apurado pelo portal Cleber Toledo, o empresário ficou magoado com Irajá, candidato do PSD.