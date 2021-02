O suplente de deputado estadual, Edinho Fernandes, anunciou nesta terça-feira (02) que está retornando ao PROS, partido que está filiada sua ex-aliada e adversária política nas eleições de 2020, a prefeita de Gurupi Josi Nunes.

por Régis Caio

Edinho afirmou por meio de uma nota que retorna ao PROS a convite do ex-senador Ataídes Oliveira, que assumiu o comando estadual do partido há duas semanas.

“Retornei ao PROS a convite do Senador e Presidente Estadual Ataides Oliveira. Fui candidato a Deputado Estadual em 2018 pelo PROS e hoje ocupo a 1ª suplência. Quando deixei o partido no início do ano passado sai com uma carta de anuência do mesmo, e como retornei, não caracteriza em momento algum infidelidade partidária. Assim sendo, sigo 1º suplente de Deputado Estadual, sempre crendo que Deus está no controle de tudo”, disse Fernandes.