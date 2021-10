Share on Twitter

O suplente de deputado estadual, Edinho Fernandes, afirmou que vai disputar as eleições de 2022 concorrendo ao cargo de deputado federal. Fernandes afirmou que quer representar a região sul e sudeste do estado.

por Régis Caio

Para o Portal Atitude, Edinho disse que está filiado ao PROS, partido pelo qual é suplente de deputado estadual, mas ele garantiu que poderá mudar no ano que vem, na abertura da janela partidária. “Tenho recebido propostas do PSD e do Podemos e analiso a possibilidade de mudança”, disse.

Fernandes recentemente esteve recebendo a visita do ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao governo do estado, Ronaldo Dimas, e que há chances de disputar o cargo de deputado federal por esta agremiação.

O suplente destacou ainda que seu irmão e ex-prefeito de Figueirópolis, Fernandes Martins, não será candidato a nenhum cargo em 2022 e que vai apoiá-lo em prol do seu projeto.

“Quero representar a região sul e sudeste do estado que está carente de deputados e logo começo a percorrer essas cidades realizando visitas e ouvindo os moradores”, enfatizou.