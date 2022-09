Share on Twitter

Ronaldo Dimas afirmou que “o governo federal é responsável por ações que beneficiaram muito a população do Bico do Papagaio”. “No momento mais difícil, trouxe o Auxílio Emergencial e, neste segundo momento, o Auxílio Brasília. Tenho certeza que juntos podemos fazer muitas parcerias em prol do Tocantins”, destacou.

“Ele sempre teve enorme carinho pelo Tocantins. Essa vinda é uma mostra concreta da parceria que Dimas e Bolsonaro podem fazer em prol do Estado. Tenho certeza absoluta que a vitória dos dois em outubro nos dará a chance de transformar o Tocantins por completo, colocando o nosso Estado em uma nova era”, salientou.