Por Ascom Amastha

Andando no meio do povo, o candidato a senador pelo PSB, Carlos Amastha, participou na tarde deste sábado, 20, da 26ª Cavalgada em Ananás, que encerrou a programação da Feira de Exposições Agropecuárias de Ananás (Expoan). A conversa, olho no olho, rendeu declarações de apoio da comunidade que foi bastante receptiva.

“Foi uma linda festa de celebração, andamos no meio de todo o pessoal. Muita gente dizendo que já me conhecia, que votou em mim e que vai votar novamente. Que acompanhou o que fizemos em Palmas e que acredita no nosso trabalho e que vamos fazer mais pelo Tocantins e por Ananás”, destacou Amastha, que durante a Cavalgada, falou de suas propostas com os moradores e firmou o compromisso de buscar recursos para fomentar o desenvolvimento da cidade.

Amastha estava acompanhado dos candidatos Rafael Garcia e Aline Maria, que disputam o cargo de deputado federal pelo PSB, e Professor Gerson que é da região e disputa uma vaga a deputado estadual.

A Expoan iniciou no dia 16 de agosto, no Parque de Exposições João Batista Nepomoceno, reunindo 30 pequenos negócios que expuseram seus produtos durante a Feira da Agricultura Familiar e o Festival de Alimentos Sustentáveis.