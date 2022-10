Por Redação

A senadora Kátia (Progressistas) participou nesta segunda-feira (05) de reunião com o ex-presidente Lula em São Paulo. Durante o encontro, que contou com a presença de senadores e governadores de diferentes partidos, Kátia garantiu o seu apoio à Lula no segundo turno das eleições.

“O plano econômico do momento é a democracia. É uma questão simplesmente civilizatória. Estamos lutando para que o Brasil possa avançar cada dia mais, conte com a minha modesta ajuda em favor do nosso país. Viva a democracia, viva o Brasil e viva a vida”, discursou Kátia, sentada ao lado do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente.

Aproveitando a presença de Kátia, que foi ministra da Agricultura durante o segundo governo da ex-presidente Dilma, Lula deixou claro que quer aumentar a capacidade de produção e exportação do agro brasileiro.

“Eu não tenho nada contra o agronegócio. A Kátia que foi ministra no período da Dilma sabe que nunca faltou financiamento. Oferecemos financiamentos onde o produtor pegava uma colheitadeira e pagava 2% de juro ao ano. Temos que valorizar o que a engenharia genética e a tecnologia fizeram no campo. Queremos continuar exportando tudo que puder e, ao mesmo tempo, ter uma indústria forte e competitiva”, disse Lula.