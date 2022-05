Durante visita em Gurupi neste último final de semana, a senadora Kátia Abreu (PP) manifestou para um grupo de apoiadores sobre sua atuação em defesa junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) para garantir a antecipação da duplicação da rodovia 153 no trecho tocantinense. “Somente eu e o deputado Tiago Dimas lutamos por esta conquista com a representação no TCU, enquanto alguns colegas da bancada só quiseram aparecer”, destacou a senadora.

da redação

O leilão da BR-153 entre Aliança do Tocantins e Anápolis rendeu vários embates, pois o edital na época priorizava o estado de Goiás e a duplicação no Tocantins demoraria anos. Um dos principais problemas apontados na representação é que 75% do trecho da BR-153 do Tocantins (cerca de 180 quilômetros) que foi concedido à iniciativa privada seria duplicado somente a partir do vigésimo ano do contrato de concessão. Por outro lado, em Goiás, quase 70% do futuro trecho sob concessão será duplicado em até dez anos.

“Busquei a representação no TCU e conseguimos a antecipação da duplicação da rodovia no Tocantins. Quero aqui exaltar o trabalho feito pelo deputado Tiago Dimas que também lutou por esta conquista. Teve alguns colegas que se calaram, pois fazem parte da liderança do governo federal e quando foi feita a antecipação eles só quiseram aparecer como papagaio de pirata”, disse a senadora durante evento em Gurupi.