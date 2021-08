Um dos assuntos debatidos na abertura da Primeira Capacitação para vereadores do Tocantins foi a representatividade da categoria para as eleições de 2022.

Por Régis Caio

O evento é organizado pela União dos Vereadores do Tocantins e visa qualificar e aperfeiçoar o parlamentar.

Durante abertura o Presidente da Câmara de Dianópolis e diretor da Uvet, Manin do Zorra, anfitrião do evento, defendeu juntamente com outros vereadores do estado a representatividade na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional.

“Vereador é o para-choque do povo e precisamos de ter vereadores disputando as eleições do ano que vem como deputado estadual e federal. Precisamos de ter nossos representantes da nossa categoria eleitos no ano que vem”, disse Manin.