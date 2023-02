da redação

Durante o encontro, o senador entregou ao ministro em Brasília um pedido de liberação de R$ 10 milhões para a construção de Centros de Referência Social (CRAS) e Centros Públicos de Convivência (CC), que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Agradeço ao ministro Wellington Dias pela receptividade. O Tocantins espera muito do governo Lula, e temos a convicção de que com ele o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social terá um olhar e uma sensibilidade muito para maior para as pessoas que mais necessitam e estão passando fome”, disse.

Os dois debateram sobre a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar que enfatiza que mais de 280 mil tocantinenses acordam todos os dias sem saber se terão o que comer.

“Recebi o senador Irajá com ótimas propostas para os mais pobres. Vamos trabalhar juntos para melhorar essa estrutura no Tocantins”, afirmou Wellington Dias após a reunião.