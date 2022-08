Após ser oficialmente definido candidato à reeleição em uma mega convenção em Palmas, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) participou na manhã deste domingo, 7, de uma grande cavalgada em Augustinópolis, na região do Bico do Papagaio.

“Foi uma grande cavalgada, com importantes líderes de toda a região. Por isso, fazemos questão de participar desses eventos culturais. Desde que assumi a gestão nós investimos mais de R$ 5,5 milhões em exposições agropecuárias e manifestações culturais de 32 municípios do Tocantins, com objetivo de impulsionar a atividade econômica do Estado”, concluiu.

O evento percorreu as principais ruas e avenidas da cidade, e contou com a participação do prefeito, Antônio do Bar (PSC), do deputado estadual e candidato à reeleição, Amélio Cayres (Republicanos) e do deputado federal e candidato à reeleição Carlos Gaguim (União Brasil), além de prefeitos, vereadores e lideranças da região.

Conceição

No sábado, 6, o chefe do Executivo estadual participou também de uma cavalgada pelo aniversário de 282 anos de emancipação política de Conceição do Tocantins, no Sudeste do Estado. Durante todo o percurso, Vanderlei foi acompanhado por líderes políticos da região.

Campanha de paz

Em ambas as localidades, o governador reafirmou seu compromisso de fazer uma campanha propositiva, sem críticas, ao contrário de seus adversários.