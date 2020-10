Durante Caminhada da Paz, Gutierres garante criar Guarda Municipal e ampliar sistema de monitoramento

A caminhada foi uma resposta do bem a um ato de violência. Na noite da última quinta-feira, o jovem Lucas Alves de Araújo de 21 anos foi brutalmente morto nas proximidades de um evento da Coligação Gurupi no Caminho Certo na Vila São José.

VIA ASCOM

A caminhada pela paz foi realizada pelo candidato a prefeito de Gurupi Gutierres e o candidato a vice Eduardo Fortes. Mais de 1 mil pessoas foram às ruas e percorreram a Vila São José vestidas de branco, empunhando bandeiras e balões.

O fato comoveu a todos da Coligação que cancelaram os eventos de campanha no dia e de imediato já programaram a caminhada deste sábado, mesmo local da tragédia, como uma forma de demonstrar a força das pessoas de bem e que querem o melhor para Gurupi.

As palavras de Gutierres foram de paz, serenidade e esperança no futuro da nossa cidade. “Hoje demonstramos a força das pessoas que amam Gurupi de verdade e querem o melhor para a nossa cidade. Esse ato de hoje foi uma resposta da população de bem de Gurupi que quer construir a cidade que queremos, seguindo no caminho certo”, falou Gutierres.

Benefícios para a Segurança

Durante a gestão do prefeito Laurez Moreira, foram adquiridas 85 câmeras de segurança além de computadores e outros aparelhos eletrônicos que reforçaram e ampliaram o sistema de vídeo monitoramento na cidade. “Em nossa administração ampliaremos ainda mais esse projeto de monitoramento e vamos criar também a Guarda Municipal”, afirmou Gutierres.

Para a professora Jamim Araújo a caminhada foi uma excelente iniciativa, mostrando que a futura gestão, assim como a atual, se mostra preocupada com a valorização da vida. “Laurez sempre priorizou as pessoas e Gutierres tem mostrado que não será diferente, essa homenagem de hoje diz o quanto ele se importa com a vida”, disse.