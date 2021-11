Por Redação

Quem comemorou ou quem lamentou a vitória, nesta terça-feira, 16, de Gedeon Pitaluga à reeleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins talvez não saiba como foi construído o caminho percorrido até o resultado alcançado neste dia 16. Para se ter uma ideia, o planejamento estratégico de toda eleição começou a ser elaborado em junho deste ano, seis meses antes do pleito.

Os profissionais por traz de toda a parte estratégica de comunicação e marketing são Djan Hennemann e Emerson Alencar. Uma dupla que se uniu em 2014 na campanha vitoriosa da senadora Kátia Abreu e que a partir de então vem contabilizando trabalhos conjuntos em eleições municipais, estaduais e classistas, inclusive a primeira vitória de Gedeon Pitaluga na OAB, em 2018, e a campanha surpreendente de Marlon Reis ao Governo do Estado, na eleição para o mandato tampão em 2018.

“É uma parceria que sempre deu muito certo porque unimos grandes talentos e somamos habilidades distintas, ampliando o nosso olhar sobre o projeto que estamos desenvolvemos e criando novas perspectivas na busca dos resultados”, dizem os parceiros Emerson Alencar, que é mestrando em Comunicação, especialista em Marketing Estratégico, Jornalista por formação e graduando em Ciência Política; e Djan Hennemann, mestre em Marketing de Cidades, especialista em Marketing Político e publicitário por formação.

Planejamento

Toda a parte estratégica da campanha eleitoral para a presidência da OAB Tocantins começou seis meses atrás, com um trabalho minucioso de análise de cenários e ambientes eleitorais. “Era preciso mapear o cenário eleitoral e começamos a fazer esse trabalho identificando os players dentro do processo e fazendo uma análise de cada um deles. Nesse trabalho identificamos quais eram os possíveis candidatos, suas áreas de influência no processo eleitoral, qual era a narrativa que estavam construindo sobre a eleição da OAB e possíveis alianças que poderiam formar. Isso nos deu uma boa base para construirmos todo o planejamento sólido para conduzir as ações e a narrativa de comunicação na campanha”, conta Djan Hennemann.

Outro ponto importante e que contribuiu muito com a eficiência do planejamento estratégico da campanha foi identificar o perfil do eleitor. “Tínhamos pela frente uma eleição classista, com um público bem segmentado e com características próprias. Então, mergulhamos no universo da advocacia para identificar exatamente quem era esse eleitor, quais eram seus hábitos e desejos. Traçamos um perfil minucioso do eleitorado e construímos um projeto de comunicação que se conectou mais facilmente com esse público e isso deu muito certo”, conta Emerson Alencar.

Com uma análise minuciosa de cenário e do perfil do eleitor, o processo de construção da mensagem se tornou mais claro. “Tínhamos um candidato com um excelente histórico de realizações e conquistas para a classe. Uma gestão que fez história na OAB Tocantins por diversos motivos. Isso nos deu um material farto para trabalhar e ajudou muito na hora de construir a mensagem e a sustentação da narrativa eleitoral”, disse Djan Hennemann.

Depois de fazerem uma análise de cenário, identificarem o perfil do eleitor e construírem a narrativa da campanha, era necessário encontrar o melhor canal para entregar a mensagem produzida pela comunicação. “Fizemos a escolha correta do meio de comunicação que usamos, porque sabíamos os hábitos de consumo de mídia do nosso eleitorado e focamos a comunicação no que realmente deu resultado. Numa campanha tão curta como foi a da OAB não há muito tempo para corrigir estratégia. Por isso o trabalho de análise e planejamento feito anteriormente foi tão importante”, pontuou Emerson Alencar.

Equipe

A estratégia nasceu da cabeça da dupla, mas a execução contou com o esforço de muita gente. “Montamos uma equipe de grandes profissionais e muito comprometida, que comprou a ideia e executou muito bem tudo que planejamentos. O êxito do trabalho de comunicação é fruto do empenho de todos da equipe, que nos orgulhou muito”, elogiam Djan Hennemann e Emerson Alencar.