Dueré: Dida Moreira tenta ser o candidato a prefeito do palácio em 2024

da redação

As eleições para prefeito em Dueré em 2024 já começam a se movimentar. Segundo líderes políticos da região, já é tido como certo o apoio do governador Wanderlei à pré-candidatura de Dida Moreira (PDT). Dida é irmão do vice-governador Laurez Moreira (PDT).

Contudo, outros grupos da cidade lembram que também estiveram no palanque do Palácio em 2022 e contam com a reciprocidade. Entre os eles, os pré-candidatos Lemuel Brito, atual vice-prefeito; o ex-vereador Arleuson e o vereador Raullison Marinho.