por Wesley Silas

O anúncio da pré-candidatura para concorrer ao cargo de deputada estadual pelo Partido Democrático Trabalhista do Tocantins (PDT-TO) da Dra. Lúcia Caetano aconteceu na noite deste sábado, 14, ocasião em que ela falou de sua trajetória de vida e de suas causas e bandeiras.

“Sou muito grata a todos os que acreditam neste projeto e afirmo que todo o meu trabalho, todas as minhas ações são e sempre estarão atreladas ao meu objetivo principal que é cuidar da saúde e do bem-estar de nossas crianças e jovens e de todo nosso povo”, assegurou.

Centenas de amigos prestigiaram o lançamento do nome da pré-candidatura da cirurgiã pediátrica. A nefrologista pediátrica, Miriam Goreth Kzan, ressaltou e agradeceu a Dra. Lúcia por todo apoio e incentivo recebido em sua carreira. “Me propus a fazer residência fora do Estado, e a pessoa que mais me apoiou e incentivou, foi a Dra. Hoje temos mais três colegas na nefrologia pediátrica, já fazemos diálise em crianças, coisas que a gente nem sonhava. A Dra. Lúcia, no meu retorno, me recebeu de braços abertos e me apoiou de uma forma que eu não imaginava. Continuo acreditando nesse trabalho e só tenho a agradecer por tanto”, disse.

“Sou muito grata a Dra. Lúcia, por todo o seu trabalho. O Tocantins só tem a ganhar com ela”, disse a técnica em enfermagem Fabiana Machado.

A jovem Camila Nunes, acadêmica de jornalismo, falou que está encantada com toda a trajetória da Dra. Lúcia. “É uma grande mulher, que pode fazer muito pelo nosso Estado, pela saúde do nosso povo”, declarou.

PDT-TO

O evento contou com a presença do presidente do PDT no Tocantins, Laurez Moreira, que parabenizou a pré-candidata.

“Eu fico muito feliz quando vejo uma profissional com talento e determinação colocando o seu nome a disposição para participar do processo político. A saúde é uma das áreas que mais precisamos melhorar. Lamentavelmente não tem nenhum profissional da área da saúde no legislativo do nosso Estado. É ali que se distribui os recursos e determina como serão gastos. E é muito importante ter alguém que conheça com profundidade o setor, que saiba das carências para este papel. Política é para quem tem espírito público, e eu percebo isso na Dra. Lúcia, é uma pessoa que realmente tem vontade de servir”, destacou.

A presidente da AMT-TO, Ana Lage, falou da mudança que vem ocorrendo na política. “Estas eleições representarão um marco na política tocantinense, porque iremos vivenciar um diferencial, com novas pessoas. Essa mudança perpassa hoje por alguém que sempre esteve preocupado com a saúde do nosso Estado, que é a Dra. Lucia. Além disso, defendo a inserção da mulher no poder. Hoje o PDT-TO está pronto, com pessoas capacitadas para ir em busca de um Tocantins melhor para os tocantinenses”, afirmou.

Também estiveram presentes os membros da comissão provisória do PDT no Tocantins, Abraão Lima, Gilmar Cavalcante; a líder do movimento Diversidade, Dra. Gabrielle Borges; e o líder do movimento Cristão, Yones Charles.

Trajetória Dra. Lucia Caetano

A Dra. Lúcia é mineira, natural de Belo Horizonte (MG). É médica especialista em Cirurgia Pediátrica. Reside no Tocantins há 21 anos, tendo papel importante na implantação do Serviço de Cirurgia Pediátrica no Estado.

Ocupou a Direção Técnica e a Direção Geral do Hospital e Maternidade Dona Regina, onde trabalhou para implementar os protocolos da UTI Neonatal.

Defendeu e promoveu a criação da primeira UTI Pediátrica no Hospital Geral de Palmas.

É preceptora de residência médica da UFT.

Esteve à frente da Direção Técnica e Geral do Hospital Público Infantil de Palmas – Dr. Hugo Rocha.

É membro Titular e Presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica – CIPE, pela qual participou efetivamente de todas as edições do Mutirão Nacional de Cirurgia da Criança.

Foi conselheira do Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO) por 5 anos.

Pelos relevantes serviços prestados ao Tocantins, foi agraciada com o título de cidadã tocantinense.