Dr° Murilo recebe convites para filiar em partidos e pode ter apoio de Gaguim, Gomes e Fortes em Brejinho de Nazaré

da redação

O médico Murilo Martins já está recebendo convites para filiar em partidos para concorrer ao cargo de prefeito de Brejinho de Nazaré nas eleições de 2024. Conforme apurado pelo Portal Atitude, o médico tem recebido apoio do deputado estadual Eduardo Fortes e do Grupo ligado ao empresário Oswaldo Stival, além desses, ele pode receber ainda o reforço do deputado federal Carlos Gaguim (UB) e do Senador Eduardo Gomes (PL). UB e PL sondam o médico para filiar-se.

No mês passado Murilo foi demitido pelo atual prefeito Marquim Nobre, o que provocou a indignação geral da população e dos profissionais da saúde. Depois da repercussão, os moradores e grupos de oposição querem que o médico seja candidato.