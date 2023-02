Por Wesley Silas

A antecipação das eleições municipais de 2024 mostra fragilidade de uma convergência entre os grupos do vice-governador, Laurez Moreira (PDT) e da prefeita Josi Nunes (UB), apesar de que para os dois seria uma união para 2024 com a reeleição da prefeita visando outra em 2026 quando acontece eleição para governo em que Laurez é o número 1 para ser o candidato natural do grupo palaciano com o governador reeleito, Wanderlei Barbosa, ao senado.

“Trabalhamos muito na Câmara Municipal quando fui vereador junto com ele (Kita Maciel) e mantemos contato até hoje e não vejo nenhum mal ele ser o meu vice”, disse Maurício Nauar após veiculação de matéria divulgada no Portal Atitude sobre os bastidores que apontou reaproximação de Kita Maciel (Podemos) com o vice-governador Laurez Moreira (PDT) na construção da disputa da Prefeitura de Gurupi, podendo ter na chapa o médico Dr. Maurício Nauar (PDT) como cabeça de chapa ou vice.

Segundo Dr. Maurício Nauar que nas eleições de 2022 concorreu o cargo de deputado estadual pelo PDT, numa chapa patidária junto com o deputado Gutierres Torquato, ainda é “muito cedo” para falar em composições de chapa ao Paço Municipal com a força oposicionista do vice-governador, Laurez Moreira.

“Por enquanto é muito cedo e penso que todo mundo esteja nadando e fazendo a sua corrida com o objetivo de construir candidaturas à Prefeitura de Gurupi. Lá na frente vamos fechar as coligações e por enquanto ninguém é vice de ninguém e não vejo isso”, disse.

“Não vejo nenhum mal ele ser o meu vice”, Dr. Maurício Nauar

Em seguida arrematou:

“Apesar de ter muito carinho pelo Kita Maciel, pois já trabalhamos muito na Câmara Municipal quando fui vereador junto com ele e mantemos contato até hoje e não vejo nenhum mal ele ser o meu vice, apesar de pensar que, por enquanto, ainda não seja o caminho. Mais na frente vamos decidir como serão as coligações para afinar o rabo; daí saberemos quem serão os candidatos”, considera o médico e ex-vereador.