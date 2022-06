Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

No primeiro discurso, Hider Alencar, relembrou sua trajetória política, agradecendo a oportunidade de retornar a Assembleia.

“Retornar a essa Casa de Leis após 24 anos é uma honra. É um prazer imenso poder representar todo o povo do Tocantins e em especial minha querida Paraíso e a nossa região do Vale do Araguaia. Tenho raízes, experiência política e ainda mais vontade de trabalhar por este Estado”, enfatizou Hider Alencar.

O novo parlamentar destacou o trabalho de Vanda Monteiro na Assembleia. “É um orgulho, dentro destes 60 dias, dar continuidade ao trabalho de excelência realizado por Vanda Monteiro que tem forte atuação na área social, mulher, esporte e grande apoio aos municípios”.

Vanda Monteiro parabenizou o novo parlamentar e destacou o trabalho em conjunto e a experiência política de Hider. “Temos um homem de compromisso, trabalho por Paraíso, região do Vale do Araguaia, grande militante da área da saúde e pelo Tocantins”.

Histórico do Parlamentar

Hider Alencar é médico cardiologista, foi deputado estadual por dois mandatos, entre 1991 a 1998, atuou como secretário estadual do Turismo em 1999 e prefeito de Paraíso do Tocantins de 2001 a 2004.