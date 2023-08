Por Wesley Silas

No cenário atual em Peixe, o advogado Giovanni Castro é recandidatíssimo e na avaliação natural de uma disputa eleitoral as articulações políticas deveriam caminhar para unificar a oposição para minar a reeleição do prefeito Cezinha, que na última disputa, numa eleição equilibrada, ele conseguiu quebrar o tabu de que muitas candidaturas da oposição favoreceria a reeleição do prefeito.

A aproximação entre o ex-prefeito de Peixe José Augusto, que está fora da disputa por decisão pessoal, com Dr. Giovanni Castro sinaliza a intenção da união da oposição em Peixe. Para isso necessita de um bom arquiteto conciliador para tirar as pedras dos caminhos na resolução de conflitos entre os grupos dos ex-prefeitos ex-prefeitos Nilo Roberto e Neila Pereira e do ex-vice-prefeito Patiu; permitindo projetar uma candidatura forte com probabilidade de vitória sem que haja uma subdivisão que favoreça a reeleição do prefeito Cezinha.

Cezinha já mostrou que sabe fazer política. Nas eleições de 2016 ele foi apoiado pela então prefeita Neila e ficou na terceira colocação, perdendo para José Augusto que venceu a eleição com a diferença de 43 votos na disputa contra o ex-prefeito Dr. Nilo Roberto. Na eleição de 2020, Cezinha disputou com José Augusto e com boa penetração na zona rural e povoados ele venceu com diferença de apenas 104 votos.

Enfim, os votos numa eleição em cidades como Peixe são contabilizado com conta-gotas e os detalhes separa o vitorioso do perdedor.