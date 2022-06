Por Wesley Silas

No lugar dela irá assumir o ex-deputado federal Lázaro Botelho (Progressistas).

NOTA

Em respeito aos 48.025 mil votos que recebi dos tocantinenses, em 2018, e o grande cuidado que tenho com o nosso terceiro mandato, bem como a dedicação ao meu trabalho como parlamentar e as muitas relatorias/votações importantes que devo fechar, comunico que me irei me licenciar nos próximos 15 dias. Por fim, destaco ainda que, em função da nossa pré-candidatura ao Senado e da agenda política no Estado estar bastante movimentada, também dedicarei meu tempo atendendo os líderes tocantinenses e a população na construção de diálogo em diferentes municípios do Estado.

Deputada Federal Professora Dorinha (União Brasil/TO)

_7 de junho de 2022_